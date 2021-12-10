Країни ЄС погодилися прийняти 40 000 афганців

Єврокомісар Ілва Йоханссон оголосила, що група з 15 країн-членів ЄС погодилася прийняти 40 000 афганців для переселення.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Німеччина прийме основну частину новоприбулих – 25 000, Нідерланди – 3159, Іспанія та Франція – 2500, а інші країни – меншу кількість.

"І я думаю, що це вражаючий акт солідарності", – сказала Йоханссон, додавши, що дозвіл більшій кількості афганців мігрувати контрольованим способом допоможе запобігти незаконній міграції.

Верховний комісар ООН у справах біженців раніше закликав блок прийняти 42 500 афганців протягом п'яти років, але деякі з 27 країн-членів були проти.

За оцінками, близько 85 000 афганців втекли зі своєї батьківщини в країни поруч з ЄС, і захоплення Кабула талібами в поєднанні з посухою може спровокувати нові потоки.

Під час після хаотичного виведення військ США та повернення режиму "Талібану" в серпні 24 країни ЄС вже прийняли 28 000 евакуйованих.

40 000 афганців є частиною більшого пакета з 60 000 переселень і гуманітарного прийому, обіцяних державами-членами.

У більшому глобальному пакеті Франція та Швеція беруть більші зобов’язання у 5000 і 4200 переселень відповідно, але це не обов’язково будуть афганці. Бельгія пообіцяла місця для 425 афганців і 1250 людей з інших країн.