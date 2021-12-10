Страны ЕС согласились принять 40 000 афганцев

Еврокомиссар Илва Йоханссон объявила, что группа из 15 стран-членов ЕС согласилась принять 40 тысяч афганцев для переселения.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Германия примет основную часть вновь прибывших – 25 000, Нидерланды – 3159, Испания и Франция – 2500, другие страны – меньшее количество.

"И я думаю, что это впечатляющий акт солидарности", – сказала Йоханссон, добавив, что разрешение большему количеству афганцев мигрировать контролируемым способом поможет предотвратить незаконную миграцию.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев ранее призвал блок принять 42 500 афганцев в течение пяти лет, но некоторые из 27 стран-членов были против.

По оценкам, около 85 000 афганцев сбежали из своей родины в страны рядом с ЕС, и захват Кабула талибами в сочетании с засухой может спровоцировать новые потоки.

В ходе после хаотического вывода войск США и возвращения режима "Талибана" в августе 24 страны ЕС уже приняли 28 000 эвакуированных.

40 000 афганцев являются частью большего пакета из 60 000 переселений и гуманитарного приема, обещанных государствами-членами.

В более крупном глобальном пакете Франция и Швеция берут большие обязательства в 5000 и 4200 переселений соответственно, но это не обязательно будут афганцы. Бельгия пообещала места для 425 афганцев и 1250 человек из других стран.