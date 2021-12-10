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Регіон на півдні Франції потерпає від підтоплень

фото, відео
П'ятниця, 10 грудня 2021, 15:08

У департаменті Атлантичні Піренеї, що на південному заході біля кордону з Іспанією, низка населених пунктів зазнали підтоплень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Bleu та BFMTV.

Сильний дощ у ніч з четверга на п’ятницю фактично не припинявся, за 12 годин випало стільки дощу, як зазвичай протягом 2-3 тижнів. На п’ятницю прогнозують до 65 мм опадів. 

 
Photo: Radio France - Franck Dolosor

Найбільше постраждала Країна басків, західна половина департаменту - підтоплені низка доріг, багато будівель, городів і садів. Зранку не відкрилися близько 20 шкіл та дитсадків.

 
Photo: Radio France - Franck Dolosor
 
Photo: Radio France - Ttotte Darguy
 
Photo: Olivier Baratchart

Через підтоплення в середині дня перекрили трасу А63 на відрізку між Північною та Південною Байонною. В районі міста рівень води у місцевий річці Нів наблизився до історичного рекорду, та ймовірно перевищить позначку 6 метрів.

Вже вранці рятувальникам довелося втручатися для допомоги багатьом людям, але про травмування та жертви повідомлень не надходило. 

Загалом на 10 грудня метеорологічна служба оголосила помаранчевий рівень попередження для 11 департаментів країни - через сильні зливи або снігопади та лавинну небезпеку. 

В районах, де оголосили високий ризик підтоплень, місцевих мешканців просять триматися подалі від русел річок та уникати поїздок, рятувальники у підвищеній готовності.

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