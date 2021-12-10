Регіон на півдні Франції потерпає від підтоплень

У департаменті Атлантичні Піренеї, що на південному заході біля кордону з Іспанією, низка населених пунктів зазнали підтоплень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Bleu та BFMTV.

Сильний дощ у ніч з четверга на п’ятницю фактично не припинявся, за 12 годин випало стільки дощу, як зазвичай протягом 2-3 тижнів. На п’ятницю прогнозують до 65 мм опадів.

Photo: Radio France - Franck Dolosor

Найбільше постраждала Країна басків, західна половина департаменту - підтоплені низка доріг, багато будівель, городів і садів. Зранку не відкрилися близько 20 шкіл та дитсадків.

Photo: Radio France - Franck Dolosor Photo: Radio France - Ttotte Darguy Photo: Olivier Baratchart

Через підтоплення в середині дня перекрили трасу А63 на відрізку між Північною та Південною Байонною. В районі міста рівень води у місцевий річці Нів наблизився до історичного рекорду, та ймовірно перевищить позначку 6 метрів.

Вже вранці рятувальникам довелося втручатися для допомоги багатьом людям, але про травмування та жертви повідомлень не надходило.

Nouvelle vidéo plus complète, secteur #SaintJeanPiedDePort ce matin.

Vigicrue à Ossés --> 5.11m ce matin, à 2cm seulement de la crue historique du 04 juillet 2014! Visage avec la bouche ouverte (5.13m alors). Soit seulement 7 ans après... @Meteo_Pyrenees @TDarguy pic.twitter.com/BSQQTImb8Z — Ciel Paysage Nature (@Ciel_Paysage) December 10, 2021

Загалом на 10 грудня метеорологічна служба оголосила помаранчевий рівень попередження для 11 департаментів країни - через сильні зливи або снігопади та лавинну небезпеку.

В районах, де оголосили високий ризик підтоплень, місцевих мешканців просять триматися подалі від русел річок та уникати поїздок, рятувальники у підвищеній готовності.

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