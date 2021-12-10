Регион на юго-западе Франции страдает от подтоплений

В департаменте Атлантические Пиренеи, на юго-западе у границы с Испанией, в ряде населенных пунктов произошли подтопления.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu и BFMTV.

Сильный дождь в ночь с четверга на пятницу фактически не прекращался, за 12 часов выпало столько дождя, как обычно в течение двух-трех недель. В пятницу прогнозируют до 65 мм осадков.

Больше всего пострадала Страна басков, западная половина департамента – подтоплены дороги, многие здания, огороды и сады. Утром не открылось около 20 школ и детсадов.

Из-за подтопления в середине дня была перекрыта трасса А63 на отрезке между Северной и Южной Байонной. В районе города уровень воды в местной реке Нив приблизился к историческому рекорду и, вероятно, превысит отметку 6 метров.

Уже утром спасателям пришлось вмешиваться для помощи многим, но о травмах и жертвах сообщений не поступало.

Nouvelle vidéo plus complète, secteur #SaintJeanPiedDePort ce matin.

Vigicrue à Ossés --> 5.11m ce matin, à 2cm seulement de la crue historique du 04 juillet 2014! Visage avec la bouche ouverte (5.13m alors). Soit seulement 7 ans après... @Meteo_Pyrenees @TDarguy pic.twitter.com/BSQQTImb8Z — Ciel Paysage Nature (@Ciel_Paysage) December 10, 2021

На 10 декабря метеорологическая служба объявила оранжевый уровень предупреждения для 11 департаментов страны - из-за сильных ливней или снегопадов и лавинной опасности.

В районах, где объявили высокий риск подтоплений, местных жителей просят держаться подальше от русел рек и избегать поездок, а спасателей - оставаться в повышенной готовности.

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