Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Регион на юго-западе Франции страдает от подтоплений

Пятница, 10 декабря 2021, 15:08

В департаменте Атлантические Пиренеи, на юго-западе у границы с Испанией, в ряде населенных пунктов произошли подтопления.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu и BFMTV.

Сильный дождь в ночь с четверга на пятницу фактически не прекращался, за 12 часов выпало столько дождя, как обычно в течение двух-трех недель. В пятницу прогнозируют до 65 мм осадков.

 

Больше всего пострадала Страна басков, западная половина департамента – подтоплены дороги, многие здания, огороды и сады. Утром не открылось около 20 школ и детсадов.

 
 
 

Из-за подтопления в середине дня была перекрыта трасса А63 на отрезке между Северной и Южной Байонной. В районе города уровень воды в местной реке Нив приблизился к историческому рекорду и, вероятно, превысит отметку 6 метров.

Уже утром спасателям пришлось вмешиваться для помощи многим, но о травмах и жертвах сообщений не поступало.

На 10 декабря метеорологическая служба объявила оранжевый уровень предупреждения для 11 департаментов страны - из-за сильных ливней или снегопадов и лавинной опасности.

В районах, где объявили высокий риск подтоплений, местных жителей просят держаться подальше от русел рек и избегать поездок, а спасателей - оставаться в повышенной готовности.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция стихийные бедствия
powered by lun.ua

Статьи

Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире

Саммит для развития демократий – часть предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января он стал необходимостью и для США (укр.)
10 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Эрдоган под натиском проблем: почему власть в Турции стремительно теряет популярность

Обвал национальной валюты, инфляция, которая может достигать 58%, протесты и падение рейтингов власти. Все это – о вызовах, стоящих перед Турцией (укр.)
9 декабря 2021 — Евгения Габер, Юрий Панченко

Германия после Меркель: как будет работать правительство Шольца и чего ждать Украине

Какой будет политика нового правительства Германии? На какую помощь Берлина может рассчитывать Киев и как правительство Шольца готово действовать в случае новой агрессии со стороны РФ? (укр.)
9 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды