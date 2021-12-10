Сербія і Росія підписали угоду про будівництво центру ядерних технологій

Уряд Сербії та російська державна атомна корпорація "Росатом" підписали угоди про будівництво Центру ядерних технологій і заснували спільну компанію для реалізації проєкту в Сербії.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Угоду підписали напередодні візиту до Москви прем’єр-міністра Сербії Ани Брнабіч.

Вона передбачає будівництво в Сербії Центру ядерної медицини на базі ядерної медицини та установок для виробництва радіофармацевтичних препаратів протягом наступних трьох років.

"Радіофармацевтичний комплекс та Центр ядерної медицини нададуть доступну високотехнологічну медичну допомогу, спрямовану, перш за все, на вирішення проблем у боротьбі з онкологічними захворюваннями", – зазначив генеральний директор Росатому Алексєй Ліхачов.

Раніше у Сербії відкрили завод із виробництва російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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