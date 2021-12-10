Сербия и Россия подписали соглашение о строительстве центра ядерных технологий
Правительство Сербии и Российская государственная атомная корпорация "Росатом" подписали соглашения о строительстве Центра ядерных технологий и учредили совместную компанию для реализации проекта в Сербии.
Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".
Соглашение подписали накануне визита в Москву премьер-министра Сербии Аны Брнабич.
Оно предусматривает строительство в Сербии Центра ядерной медицины на базе ядерной медицины и установок для производства радиофармацевтических препаратов в течение следующих трех лет.
"Радиофармацевтический комплекс и Центр ядерной медицины предоставят доступную высокотехнологичную медицинскую помощь, направленную прежде всего на решение проблем в борьбе с онкологическими заболеваниями", – отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Ранее в Сербии был открыт завод по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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