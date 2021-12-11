Молдова не пустила кількох громадян Росії напередодні незаконних виборів у Придністров’ї

Напередодні "виборів" глави Придністров’я, які офіційний Кишинів називає незаконними, у Молдову не пустили кількох громадян Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише молдовське видання NewsMaker.

Зокрема, Молдова не допустила на свою територію представника Громадської палати Росії Дмитра Холодова та члена Ради з прав людини при президенті Росії Александра Брода.

Холодов у своєму Facebook розповів, що у Кишинівському аеропорту йому видали відмову у в'їзді. На думку прикордонників, Холодов не зміг підтвердити мету своєї поїздки. Сам Холодов стверджує, що приїхав до Молдови на конференцію щодо протидії корупції, він опублікував запрошення на конференцію.

Брод повідомив виданню "Коммерсант", що на паспортному контролі в аеропорту у нього забрали паспорт, а за 20 хвилин показали рішення про відмову на в'їзд на територію Республіки Молдова.

Придністровський телеканал ТСВ повідомив, що загалом у Молдову не пустили вісім представників РФ - членів Громадської палати Росії, Інституту країн СНД, правозахисників, громадських діячів.

Раніше міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови пояснило відмову у в'їзді представникам РФ тим, що вони збираються спостерігати за виборами у Придністров’ї 12 грудня, які Молдова вважає незаконними.

10 грудня МЗС Молдови закликало зовнішніх партнерів не направляти своїх спостерігачів на вибори голови Придністров'я, які Молдова вважає нелегітимними. Участь спостерігачів у цих виборах Молдова називає зневагою до свого суверенітету.

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