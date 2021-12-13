Глави МЗС Євросоюзу обговорять нові санкції проти РФ через дії щодо України - ЗМІ

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок 13 грудня планують обговорити можливі нові санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Співрозмовник агентства розповів, що хоча європейські дипломати прагнуть знайти шлях до деескалації ситуації, "іноді потрібно говорити м’яко, але тримати при собі якусь палицю".

Нагадаємо, на тлі напруги, що панує останніми тижнями через неясність намірів Російської Федерації, яка скупчила до 100 000 військових біля кордонів з Україною, західні партнери численними заявами попереджають Кремль, що у разі військової ескалації будуть серйозні наслідки.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у тому числі заявив, що Євросоюз готовий застосувати усі інструменти, а також вивчає способи підвищити внутрішню стійкість України.

На вихідних з’явилася заява країн "Групи семи" з попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент Владімір Путін нападе на Україну.

Президент Джо Байден знову підтвердив, що в розмові попередив російського колегу про "жахливі наслідки" у разі вторгнення, а держсекретар США на полях зустрічі міністрів G7 в Ліверпулі обговорив із головами МЗС Британії та Німеччини у тому числі ситуацію навколо України та стримування Росії.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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