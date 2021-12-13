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У Польщі розповіли про частково вдалу спробу прориву кордону групою з 60 мігрантів

Понеділок, 13 грудня 2021, 12:39

Польські прикордонники за добу 12 грудня зафіксували загалом 88 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, з них одна була масовою і мігрантам частково вдалось прорватися.

Як повідомляє PAP, про це розповіла речниця польських прикордонників Анна Міхальська, пише "Європейська правда".

Найбільша група спробувала перетнути кордон близько 10 вечора в районі села Мельник.

"Іноземці кидалися камінням, гілками, сліпили військових стробоскопами. У певний момент 27 людей змогли прорватись через кордон, але їх швидко зупинили і випровадили до лінії кордону. В основному це громадяни Іраку та Сирії", - розповіла Міхальська. 

Повідомили також про затримання громадянина Грузії, який перевозив п’ятьох мігрантів з Іраку, прибулих нібито через Литву. 

Від початку грудня у Польщі нарахували близько 840 спроб нелегального перетину кордону. За попередній місяць таких було майже 9 тисяч, а максимум зафіксували у жовтні - близько 17,5 тисяч.

Нагадаємо, напередодні прикордонна служба Литви повідомила про 22 постріли на кордоні з Білоруссю, а у Польщі під час попередньої спроби прориву кордону мігрантами постраждав військовий.

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Польща шантаж мігрантами Білорусь
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