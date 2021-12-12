Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий

Прикордонна служба Польщі повідомила у неділю, що група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.

Про це пише "Європейська правда".

Інцидент стався у районі населеного пункту Черемча у Підляському воєводстві.

W sobotę 11.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowały przekroczyć 52 osoby.



Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę.Jeden żołnierz #WojskoPolskie został trafiony kamieniem w twarz,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej. pic.twitter.com/dFPI7AO322 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021

"Сьогодні на ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із 55 агресивних людей проривалася через кордон. Одного військовослужбовця вдарили каменем по обличчю, йому на місці надали медичну допомогу", - йдеться у заяві польських прикордонників у Twitter.

За словами прессекретаря прикордонної служби Анни Михальської, групі мігрантів вдалося перейти кордон, але потім усіх затримали та відвезли до кордону.

Вона також повідомила, що вчора було затримано семеро громадян Іраку, які перетнули польсько-литовський кордон.

Нагадаємо, Прикордонна служба Литви повідомила, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли.

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