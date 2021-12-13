В Польше рассказали о частично удачной попытке прорыва границы 60 мигрантами
Польские пограничники за сутки 12 декабря зафиксировали в общей сложности 88 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси, из них одна была массовой и мигрантам частично удалось прорваться.
Как сообщает PAP, об этом рассказала спикер польских пограничников Анна Михальска, пишет "Европейская правда".
Самая большая группа попыталась пересечь границу около 10 вечера в районе села Мельник.
"Иностранцы бросались камнями, ветвями, слепили военных стробоскопами. В определенный момент 27 человек смогли прорваться через границу, но их быстро остановили и отвели к линии границы. В основном это граждане Ирака и Сирии", - рассказала Михальска.
Wczoraj tj.12.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 88 osób.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 13, 2021
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę.
Od początku grudnia granicę🇵🇱🇧🇾próbowano nielegalnie przekroczyć 838 razy.#NaStraży pic.twitter.com/PYyz8yIxsK
Сообщили также о задержании гражданина Грузии, который перевозил пятерых мигрантов из Ирака, прибывших якобы через Литву.
С начала декабря в Польше насчитали около 840 попыток нелегального пересечения границы. За предыдущий месяц таких было почти 9 тысяч, а максимум зафиксировали в октябре – около 17,5 тысячи.
Напомним, накануне пограничная служба Литвы сообщила о 22 выстрелах на границе с Беларусью, а в Польше при предыдущей попытке прорыва границы мигрантами пострадал военный.
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