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ЄС не планує розділяти Східне партнерство на саміті попри появу "асоційованого тріо"

Понеділок, 13 грудня 2021, 15:12

Європейський Союз планує зберегти єдність формату "Східного партнерства" (СхП) попри прохання держав-партнерів про чіткіше виділення "асоційованого тріо" в окремий формат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили журналістам у Брюсселі кілька високопосадовців ЄС, залучених до організації саміту, які спілкувалися на умовах анонімності.

У Брюсселі переконують, що вважають збереження СхП вигідним Києву. "Це в інтересах всіх шести країн - тримати групу разом. І крім того, це в інтересах України, яка є лідером "тріо", зберігати лідерство у ширшому форматі", - пояснив один з представників Єврокомісії.

Як відомо, формат СхП був створений у 2009 році для шести держав на схід від ЄС – України, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Однак прагнення держав "шістки" виявилися різними, і з часом відмінність посилилася. Зараз Білорусь взагалі призупинила співпрацю з Брюсселем; Вірменія та Азербайджан виключають підписання Угод про асоціацію і не ведуть співпраці одне з одним.

Попри це, у ЄС також кажуть, що збереження цілісного формату СхП дає можливість іншим державам приєднатися до більш просунутої трійці – України, Молдови та Грузії.

"Це дозволить тим, хто хоче прогресувати швидше – робити це", - пояснив один з посадовців.

Співрозмовники у ЄС, утім, наголошують, що Євросоюз визнає існування "тріо" у рішенні саміту.

"Я чекаю, що там буде чітке посилання на тріо, і ми визнаємо право трьох партнерів прагнути зближення. Ставлення президентів Європейської ради та Єврокомісії до тріо очевидне… Ми будемо продовжувати брати участь у ініціативах тріо", - додав представник ЄС.

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Східне партнерство
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