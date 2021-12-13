В Іспанії через повені - десятки евакуйованих та двоє загиблих

Понад 50 людей були евакуйовані в понеділок з районів на півночі Іспанії, які постраждали від рекордної повені після сильного дощу та снігопаду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Іспанська влада заявила, що внаслідок повені від п’ятниці померли щонайменше двоє людей.

У регіонах Наварра та Арагон залишаються в дії попередження про суворі погодні умови.

У Новілласі, селі з населенням 520 осіб поблизу межі обох регіонів, місцева влада наказала евакуювати 55 жителів через вихід з берегів річки Ебро.

Рівень води в річці піднявся до 8,5 метрів у деяких районах, побивши рекорд, встановлений під час повені шість років тому.

У столиці регіону Арагон Сарагосі влада підготувалася до того, що повінь прийде у місто з населенням 680 000 людей у вівторок.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок пов'язав повені зі зростанням наслідків зміни клімату на Піренейському півострові.

Він також оголосив, що уряд оприлюднить декларацію про "зону катастрофи", яка виділяє спеціальні надзвичайні кошти для районів, які постраждали від шторму.

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