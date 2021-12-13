В Испании из-за наводнений - десятки эвакуированных и двое погибших
Более 50 человек были эвакуированы в понедельник из районов на севере Испании, пострадавших от рекордного половодья после сильного дождя и снегопада.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.
Испанские власти заявили, что в результате наводнения с пятницы скончались по меньшей мере два человека.
В регионах Наварра и Арагон остаются в силе предупреждения о суровых погодных условиях.
В Новилласе, деревне с населением 520 человек вблизи границы обоих регионов, местные власти приказали эвакуировать 55 жителей из-за выхода из берегов реки Эбро.
Уровень воды в реке поднялся до 8,5 метров в некоторых районах, побив рекорд, установленный во время половодья шесть лет назад.
В столице региона Арагон Сарагосе власти подготовились к тому, что половодье придет в город с населением 680 000 человек во вторник.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник увязал наводнения с ростом последствий изменения климата на Пиренейском полуострове.
Он также объявил, что правительство обнародует декларацию о "зоне катастрофы", которая выделяет специальные чрезвычайные средства для пострадавших от шторма районов.
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