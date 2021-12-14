Президенти Литви й Польщі наступного тижня їдуть в Україну на саміт "Люблінського трикутника"

20 грудня президенти Польщі та Литви прибудуть в Україну для участі у саміті "Люблінського трикутника".

Про це повідомили у канцелярії президента Польщі, пише "Європейська правда".

"Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський 20 грудня зустрінуться в Україні у рамках саміту "Люблінського трикутника" та обговорять безпекову ситуацію у нашому регіоні", - повідомив представник канцелярії Якуб Кумох.

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy 🇵🇱🇱🇹🇺🇦 @AndrzejDuda @GitanasNauseda @ZelenskyyUa spotkają się 20 grudnia na Ukrainie w ramach szczytu Trójkąta Lubelskiego, by rozmawiać o sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie. — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) December 13, 2021

Про очікуваний візит раніше говорив і Гітанас Науседа, не називаючи дат.

Інших деталей зустрічі наразі не повідомляють.

Люблінський трикутник - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

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