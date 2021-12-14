Президенты Литвы и Польши на следующей неделе едут в Украину на саммит "Люблинского треугольника"

20 декабря президенты Польши и Литвы приедут в Украину для участия в саммите "Люблинского треугольника".

Об этом сообщили в канцелярии президента Польши, пишет "Европейская правда".

"Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в Украине в рамках саммита "Люблинского треугольника" и обсудят ситуацию в нашем регионе", - сообщил представитель канцелярии Якуб Кумох.

О будущей встрече раньше говорил и Гитанас Науседа, не называя дат.

Остальные детали встречи пока не сообщаются.

Люблинский треугольник – платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической сфере и социально-гуманитарной сфере.

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