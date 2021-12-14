Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президенты Литвы и Польши на следующей неделе едут в Украину на саммит "Люблинского треугольника"

Вторник, 14 декабря 2021, 08:18

20 декабря президенты Польши и Литвы приедут в Украину для участия в саммите "Люблинского треугольника".

Об этом сообщили в канцелярии президента Польши, пишет "Европейская правда".

"Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в Украине в рамках саммита "Люблинского треугольника" и обсудят ситуацию в нашем регионе", - сообщил представитель канцелярии Якуб Кумох.

О будущей встрече раньше говорил и Гитанас Науседа, не называя дат.

Остальные детали встречи пока не сообщаются.

Люблинский треугольник – платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической сфере и социально-гуманитарной сфере.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Литва Зеленский
powered by lun.ua

Статьи

Путь к новой войне: почему Балканы, с "помощью" РФ, снова становятся горячей точкой Европы

Пересмотр границ на Балканах вряд ли будет бескровным. Однако предотвратить такой сценарий становится все сложнее. Особенно после демарша Республики Сербской (укр.)
13 декабря 2021 — Юрий Панченко, Наталья Ищенко

Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу

Никакое "ощущение доверия" в отношениях Зеленского и Байдена не гарантирует, что в Вашингтоне не будут решать конфликт за счет Украины... (укр.)
13 декабря 2021 — Мария Золкина, Петр Бурковский, фонд "Деминициативы"

Климатический вызов для Украины: какие выводы следует сделать из саммита в Глазго

Если Украина не адаптируется к климатическим изменениям в мировой экономике, то окажется на ее задворках, в лучшем случае – будет сырьевым придатком (укр.)
13 декабря 2021 — Дмитрий Лось, UBTA