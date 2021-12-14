Кулеба поговорил с помощницей госсекретаря США перед ее визитом в Москву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая после этого направляется в Москву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "Никаких решений по Украине без Украины", который подчеркнул Дмитрий Кулеба. США подтвердили непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению, вместе с Украиной и европейскими союзниками, комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против нашего государства", - отмечают в сообщении.

Дмитрий Кулеба в разговоре отметил, что Украина стремится к политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, и приветствовал активное вовлечение США в дипломатические усилия по деэскалации и мирному урегулированию.

"Министр поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности, шагов России в сфере безопасности и гуманитарной, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования", - сообщили в МИД.

Как сообщалось, Донфрид в рамках этой поездки посетит также Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения.

Напомним, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину за пределами НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ее выполнение.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вхождение США в переговоры по Донбассу.

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