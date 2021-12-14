Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

З Білорусі до Польщі за добу пробралися 18 мігрантів, усіх завернули

Вівторок, 14 грудня 2021, 13:43

У Прикордонній службі Польщі повідомили про спроби нелегального перетину кордону з Білорусі близько 80 особами. Біля села Черемха 18 мігрантів змогли прорватись, але потім їх затримали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP, цитуючи речницю прикордонників Анну Міхальську.

"18 людей прорвалися на польський бік. В основному це громадяни Іраку. Усіх затримали і завернули назад", - повідомила вона.

За словами речниці, йшлося знову про силовий прорив кордону, мігранти кидалися камінням і сліпили польських прикордонників і військових лазерами. 

У понеділок в Польщі повідомляли про прорив кордону групою з 60 мігрантів, їх також затримали і завернули.

Від початку грудня у Польщі нарахували близько 840 спроб нелегального перетину кордону. За попередній місяць таких було майже 9 тисяч, а максимум зафіксували у жовтні - близько 17,5 тисяч.

Читайте також: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Безпека важливіша за торгівлю: як змінилися зовнішньополітичні пріоритети українців

Українці не бачать альтернативи європейському курсу. Проте за 2021 рік зросла підтримка членства у НАТО, тоді як у ЄС – незначно просіла.
14 грудня 2021 — Центр "Нова Європа"

Сказати "ні" Путіну: п’ять заперечень до поради міністра Кулеби Заходу

Кремль завжди знаходить для своїх дій і політичне, і псевдоправове виправдання, незалежно від наявності "приводу" для агресії.
14 грудня 2021 — Данило Лубківський, Директор Київського безпекового форуму

Шанс на "зелене" лідерство: як Україна адаптується до нових кліматичних вимог ЄС

Наскільки успішною є Україна у процесі зеленої трансформації? І які кліматичні питання були пріоритетними у стосунках з ЄС?
14 грудня 2021 — Наталія Андрусевич, для Європейської правди