З Білорусі до Польщі за добу пробралися 18 мігрантів, усіх завернули

У Прикордонній службі Польщі повідомили про спроби нелегального перетину кордону з Білорусі близько 80 особами. Біля села Черемха 18 мігрантів змогли прорватись, але потім їх затримали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP, цитуючи речницю прикордонників Анну Міхальську.

"18 людей прорвалися на польський бік. В основному це громадяни Іраку. Усіх затримали і завернули назад", - повідомила вона.

За словами речниці, йшлося знову про силовий прорив кордону, мігранти кидалися камінням і сліпили польських прикордонників і військових лазерами.

У понеділок в Польщі повідомляли про прорив кордону групою з 60 мігрантів, їх також затримали і завернули.

Від початку грудня у Польщі нарахували близько 840 спроб нелегального перетину кордону. За попередній місяць таких було майже 9 тисяч, а максимум зафіксували у жовтні - близько 17,5 тисяч.

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