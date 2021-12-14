Из Беларуси в Польшу за сутки пробрались 18 мигрантов, всех вернули

В Пограничной службе Польши сообщили о попытках нелегального пересечения границы из Беларуси около 80 человек. У села Черемха 18 мигрантов смогли прорваться, но затем их задержали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP, цитируя пресс-секретарь пограничников Анну Михальску.

"18 человек прорвались на польскую сторону. В основном это граждане Ирака. Всех задержали и развернули обратно", - сообщила она.

По словам пресс-секретаря, речь шла снова о силовом прорыве границы, мигранты бросались камнями и слепили польских пограничников и военных лазерами.

В понедельник в Польше сообщали о прорыве границы группой из 60 мигрантов, их также задержали и вернули на линию границы.

С начала декабря в Польше насчитали около 840 попыток нелегального пересечения границы. За предыдущий месяц таких было почти 9 тысяч, а максимум зафиксировали в октябре – около 17,5 тысячи.

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