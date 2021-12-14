Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польща заявила, що штурм мігрантів на кордоні координував білоруський генерал

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:59

Генерал-майор, заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов координував напад мігрантів на польський кордон, який стався 16 листопада у пункті пропуску Кузниця-Брузги.

Про це заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Це ще один доказ того, наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені до гібридної операції проти ЄС", - написав Жарин у Twitter.

На пресконференції у Варшаві Жарин заявив, що на  білоруса у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.

"За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - цитує Жарина "Укрінформ".

16 листопада стався найбільший штурм мігрантів на польсько-білоруському кордоні.  Кількасот мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі, використовуючи каміння, палки, шумові гранати тощо. Проти мігрантів застосували сльозогінний газ та водомети.

Читайте також: Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Сказати "ні" Путіну: п’ять заперечень до поради міністра Кулеби Заходу

Кремль завжди знаходить для своїх дій і політичне, і псевдоправове виправдання, незалежно від наявності "приводу" для агресії.
14 грудня 2021 — Данило Лубківський, Директор Київського безпекового форуму

Шанс на "зелене" лідерство: як Україна адаптується до нових кліматичних вимог ЄС

Наскільки успішною є Україна у процесі зеленої трансформації? І які кліматичні питання були пріоритетними у стосунках з ЄС?
14 грудня 2021 — Наталія Андрусевич, для Європейської правди

Шлях до нової війни: чому Балкани, за "допомогою РФ, знову стають гарячою точкою Європи

Перегляд кордонів на Балканах навряд чи буде безкровним. Проте запобігти такому сценарію стає все складніше. Особливо після демаршу Республіки Сербської.
13 грудня 2021 — Юрій Панченко, Наталя Іщенко