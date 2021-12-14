Польща заявила, що штурм мігрантів на кордоні координував білоруський генерал

Генерал-майор, заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов координував напад мігрантів на польський кордон, який стався 16 листопада у пункті пропуску Кузниця-Брузги.

Про це заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Це ще один доказ того, наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені до гібридної операції проти ЄС", - написав Жарин у Twitter.

Gen. mjr. Roman Podliniew, zastępca szefa białoruskich pograniczników, nadzorował atak na granicę Polski, który miał miejsce 16 listopada w Bruzgach.



Kolejny dowód na to, jak głęboko służby białoruskie angażują się w prowadzoną przeciwko UE operację hybrydową. pic.twitter.com/M88MkpQGsT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021

На пресконференції у Варшаві Жарин заявив, що на білоруса у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.

"За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - цитує Жарина "Укрінформ".

16 листопада стався найбільший штурм мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Кількасот мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі, використовуючи каміння, палки, шумові гранати тощо. Проти мігрантів застосували сльозогінний газ та водомети.

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