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Проти мігрантів, що прориваються до Польщі з Білорусі, застосували водомети

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Вівторок, 16 листопада 2021, 12:29

Проти мігрантів, що намагаються прорватись через кордон Польщі на КПП Брузги-Кузниця, застосували водомети.

Відео опублікувала прикордонна служба, пише "Європейська правда". 

У супроводжуючому підписі пояснили, що мігранти з-за бар'єра вже близько години атакують польських військових та прикордонників і водомети задіяли проти учасників сутичок. 

На одному з відео можна бачити також димові шашки. 

Раніше вже повідомляли про застосування сльозогінного газу проти тих, хто намагався ламати бар’єр на кордоні і кидав каміння.

Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей. Ніч на КПП минула спокійно, водночас велика група мігрантів спробувала прорватись через кордон в іншому місці.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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