Зеленський у Брюсселі: чекаємо сигналів від Євроради про неприпустимість ескалації

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Брюсселя на саміт "Східного партнерства", провів зустріч з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що у розмові говорив про прагнення України до повного членства у ЄС, а також про безпекову ситуацію на східних кордонах України.

Coordinated positions with @CharlesMichel before the 6th Eastern Partnership Summit. Our goal is 🇺🇦 full membership in 🇪🇺. Informed about the situation on the eastern borders. We expect clear signals following the @EUCouncil meeting on Dec 16 on the inadmissibility of escalation. pic.twitter.com/hlV6Q8CsY4