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Зеленський у Брюсселі: чекаємо сигналів від Євроради про неприпустимість ескалації

Середа, 15 грудня 2021, 13:15

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Брюсселя на саміт "Східного партнерства", провів зустріч з президентом Євроради Шарлем Мішелем. 

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що у розмові говорив про прагнення України до повного членства у ЄС, а також про безпекову ситуацію на східних кордонах України.

"Ми очікуємо чітких сигналів після зустрічі Європейської ради 16 грудня щодо неприпустимості ескалації", - зазначив Володимир Зеленський.

13 грудня на міністри закордонних справ ЄС домовились, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкції проти Москви.

15 грудня президентка Єврокомісії повторила, що Євросоюз готовий посилювати санкції проти Росії і запроваджувати нові у разі нових агресивних дій проти України.

Водночас, за інформацією ЗМІ, провідні країни ЄС чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у рамках поїздки на саміт "Східного партнерства" має зустрітися також з президентом Франції Еммануелем Макроном та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Детальніше про "Східне партнерство" - у відеоблозі від "Європейської правди".

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Зеленський Єврокомісія Східне партнерство
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