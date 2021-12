Президентка Єврокомісії: ЄС готовий посилити санкції за нову агресію РФ проти України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про повну підтримку України Євросоюзом та готовність розширювати санкції проти РФ за нові агресивні дії.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила 15 грудня.

"Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть коштувати Росії дуже дорого. Ми можемо збільшити й розширити вже існуючі сакнції, або схвалити нові, якщо у цьому буде потреба", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

The EU fully supports Ukraine in the face of the Russian aggression.



Any further aggressive acts against Ukraine will have massive costs for Russia.



We can scale up and expand existing sanctions or adopt additional ones, if needed. pic.twitter.com/Ljz921MpJp