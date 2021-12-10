Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський, можливо, зустрінеться з Макроном і Шольцом наступного тижня

П'ятниця, 10 грудня 2021, 09:39

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон ймовірно зустрінуться 15 грудня у Брюсселі, на полях саміту "Східного партнерства". 

Як пише "Європейська правда", сигнали про це надійшли з Офісу президента України та від Еммануеля Макрона на його пресконференції.

Макрон сказав про майбутню зустріч, говорячи про питання України та необхідність зберегти Нормандський формат.

Читайте також
Франція й Німеччина хочуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч глав МЗС

"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу (15 грудня), і в контакті з Путіним, з яким я говоритиму наступного тижня, щоб пожвавити цей формат (Нормандський. - ІФ) та політичний процес загалом", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

Водночас, повідомляє "Укрінформ", глава ОПУ Андрій Єрмак в телеефірі 9 грудня сказав, що Зеленський у Брюсселі можливо зустрінеться з Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

"Думаю, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч Президента Зеленського з президентом Франції Макроном і з новим канцлером Німеччини. І думаю, що ми продовжуватимемо працювати, аби був проведений саміт Нормандського формату", - сказав Єрмак.

Офіційно зустрічі ще не анонсували. 

Як відомо, 15 грудня у Брюсселі проходитиме саміт "Східного партнерства".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Франція Німеччина Нормандський формат
powered by lun.ua

Статті

Підтримка та санкції: як Джо Байден планує просувати демократію у світі

Саміт задля розвитку демократій є частиною передвиборчих обіцянок Джо Байдена, а після подій 6 січня він став необхідністю також для США. 
10 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Ердоган під тиском проблем: чому турецька влада стрімко втрачає популярність

Обвал національної валюти, інфляція, яка може сягати 58%, протести та падіння рейтингів влади. Все це – про виклики, які постали перед Туреччиною.
9 грудня 2021 — Євгенія Габер, Юрій Панченко

Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні

Якою буде політика нового уряду Німеччини? На яку допомогу Берліна може розраховувати Київ і як уряд Шольца готовий діяти у разі нової агресії з боку РФ?
9 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди