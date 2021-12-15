Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленский в Брюсселе: ждем сигналов от Евросовета о недопустимости эскалации

Среда, 15 декабря 2021, 13:15

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Брюссель на саммит "Восточного партнерства", провел встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

Зеленский отметил, что в беседе говорил о стремлении Украины к полному членству в ЕС, а также о ситуации с безопасностью на восточных границах Украины.

"Мы ожидаем четких сигналов после встречи Европейского совета 16 декабря по поводу недопустимости эскалации", - отметил Зеленский.

13 декабря министры иностранных дел стран ЕС договорились, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

15 декабря президент Еврокомиссии повторила, что Евросоюз готов усиливать санкции против России и вводить новые в случае новых агрессивных действий против Украины.

В то же время, по информации СМИ, ведущие страны ЕС сопротивляются планам быстрой разработки конкретных санкций и других наказаний для России, если она вторгнется в Украину.

Напомним, Владимир Зеленский в рамках поездки на саммит "Восточного партнерства" должен встретиться также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Детальнее о "Восточном партнерстве" - в видеоблоге от "Европейской правды".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Еврокомиссия Восточное партнерство
powered by lun.ua

Статьи

Мировой торговле оказали услугу: чем важна для Украины новая инициатива ВТО

Впервые за 24 года ВТО сделала важный шаг к упорядочению международной торговли услугами. И это очень важно для Украины (укр.)
15 декабря 2021 — Анжела Махинова, Виктория Мыкуляк, Sayenko Kharenko

Не только НАТО: как Украине усилить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности

На какую помощь ЕС может рассчитывать Украина? И может ли в этом быть полезен формат "Восточного партнерства"? (укр.)
15 декабря 2021 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Безопасность важнее торговли: как изменились внешнеполитические приоритеты украинцев

Украинцы не видят альтернатив европейскому курсу. Однако за 2021 год выросла поддержка членства в НАТО, в то время как в ЕС – незначительно просела (укр.)
14 декабря 2021 — Центр "Нова Європа"