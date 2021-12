Зеленский в Брюсселе: ждем сигналов от Евросовета о недопустимости эскалации

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Брюссель на саммит "Восточного партнерства", провел встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

Зеленский отметил, что в беседе говорил о стремлении Украины к полному членству в ЕС, а также о ситуации с безопасностью на восточных границах Украины.

Coordinated positions with @CharlesMichel before the 6th Eastern Partnership Summit. Our goal is 🇺🇦 full membership in 🇪🇺. Informed about the situation on the eastern borders. We expect clear signals following the @EUCouncil meeting on Dec 16 on the inadmissibility of escalation. pic.twitter.com/hlV6Q8CsY4