ЕС передает Украине передвижные лаборатории для криминалистов за полмиллиона евро

Евросоюз передаст Нацполиции 10 передвижных лабораторий для экспертов-криминалистов стоимостью около полумиллиона евро.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Консультативной миссии ЕС в Украине.

"Благодаря оборудованию общей стоимостью около 442 000 евро Национальная полиция Украины сможет более эффективно проводить досудебное расследование тяжких преступлений и преступлений, совершенных организованными преступными группами", - отмечают в сообщении.

Оборудование было приобретено в рамках программы "Поддержка реформ в области верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция), реализуемой Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза и в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине (КМЕС).

Лаборатории будут переданы украинской стороне утром 16 декабря.

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