Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЕС передает Украине передвижные лаборатории для криминалистов за полмиллиона евро

Среда, 15 декабря 2021, 13:29

Евросоюз передаст Нацполиции 10 передвижных лабораторий для экспертов-криминалистов стоимостью около полумиллиона евро.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Консультативной миссии ЕС в Украине.

"Благодаря оборудованию общей стоимостью около 442 000 евро Национальная полиция Украины сможет более эффективно проводить досудебное расследование тяжких преступлений и преступлений, совершенных организованными преступными группами", - отмечают в сообщении.

Оборудование было приобретено в рамках программы "Поддержка реформ в области верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция), реализуемой Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза и в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине (КМЕС).

Лаборатории будут переданы украинской стороне утром 16 декабря.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

Мировой торговле оказали услугу: чем важна для Украины новая инициатива ВТО

Впервые за 24 года ВТО сделала важный шаг к упорядочению международной торговли услугами. И это очень важно для Украины (укр.)
15 декабря 2021 — Анжела Махинова, Виктория Мыкуляк, Sayenko Kharenko

Не только НАТО: как Украине усилить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности

На какую помощь ЕС может рассчитывать Украина? И может ли в этом быть полезен формат "Восточного партнерства"? (укр.)
15 декабря 2021 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Безопасность важнее торговли: как изменились внешнеполитические приоритеты украинцев

Украинцы не видят альтернатив европейскому курсу. Однако за 2021 год выросла поддержка членства в НАТО, в то время как в ЕС – незначительно просела (укр.)
14 декабря 2021 — Центр "Нова Європа"