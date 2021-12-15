Азербайджан погодився розблокувати для Вірменії пряме залізничне сполучення з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторонці у twitter пише прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"На тристоронній зустрічі із Шарлем Мішелем та президентом Азербайджану ми підтвердили угоду про відновлення залізниці на основі міжнародно прийнятних прикордонних і митних правил взаємності, під суверенітетом і владою країн. Вірменія отримає залізничний доступ до Росії та Ірану", - пише він.

In a trilateral meeting with @CharlesMichel & @azpresident we reaffirmed the agreement to relaunch the railway based on int’y accepted border & customs regulations on reciprocal principle, under the sovereignty & authority of the countries. 🇦🇲 will receive railway access to 🇮🇷🇷🇺 — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) December 15, 2021

Нагадаємо, 14 грудня лідери Азербайджану та Вірменії провели переговори у Брюсселі за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Протокол, підписаний за результатами зустрічі, також підтверджує домовленості по залізничному сполученню, проте більш розпливчасто.

"Було вирішено розпочати відновлення залізничних ліній з відповідними заходами прикордонного та митного контролю на основі принципу взаємності. ЄС готовий підтримати розвиток сполучних ліній відповідно до свого економічного та інвестиційного плану. Пропонована економічна консультативна платформа може підтримати цей процес", - йдеться у документі.

Відновлення залізничного сполучення вкрай важливе для Вірменії. Наразі її торгівля із РФ проводиться через автомобільний транзит по території Грузії через пункт пропуску "Верхній Ларс" на Військово-Грузинській дорозі.

В зимні місяці цей шлях часто буває заблокований, а крім того – торгівля Вірменії з РФ стає заручником російсько-грузинських відносин.

Відновлення залізничного сполучення згадується у тристоронній заяві президентів РФ, Азербайджану та прем’єра Вірменії, що поклала край другій карабаській війні 2020 року.

Втім, досі Баку ставив вимогу для розблокування цієї дороги згоду Єревану на Зангезурський коридор – транзит територією Вірменії між основною територією Азербайджану та Нахічеванською автономною республікою, на який не буде поширюватися суверенітет Вірменії.

Єреван натомість згоден на розблокування цього шляху лише за умови збереження свого контролю над ним.

Щодо цього пункту сторонам домовитися досі не вдалося.

Натомість ще одним результатом зустрічі у Брюсселі стала згода ЄС надати експертну групу для "підтримки делімітації та демаркації кордонів".

Нагадаємо, наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок. Про останню з них можна почитати у статті Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.

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