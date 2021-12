Азербайджан погодився розблокувати для Вірменії пряме залізничне сполучення з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторонці у twitter пише прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"На тристоронній зустрічі із Шарлем Мішелем та президентом Азербайджану ми підтвердили угоду про відновлення залізниці на основі міжнародно прийнятних прикордонних і митних правил взаємності, під суверенітетом і владою країн. Вірменія отримає залізничний доступ до Росії та Ірану", - пише він.

In a trilateral meeting with @CharlesMichel & @azpresident we reaffirmed the agreement to relaunch the railway based on int’y accepted border & customs regulations on reciprocal principle, under the sovereignty & authority of the countries. 🇦🇲 will receive railway access to 🇮🇷🇷🇺