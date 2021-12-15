Азербайджан согласился разблокировать для Армении железнодорожное сообщение с РФ

Азербайджан согласился разблокировать для Армении прямое железнодорожное сообщение с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей сторонке в twitter пишет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На трехсторонней встрече с Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана мы подтвердили соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения на основе международно приемлемых пограничных и таможенных правил взаимности, под суверенитетом и властью стран. Армения получит железнодорожный доступ к России и Ирану", - пишет он.

In a trilateral meeting with @CharlesMichel & @azpresident we reaffirmed the agreement to relaunch the railway based on int’y accepted border & customs regulations on reciprocal principle, under the sovereignty & authority of the countries. 🇦🇲 will receive railway access to 🇮🇷🇷🇺 — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) December 15, 2021

Напомним, 14 декабря лидеры Азербайджана и Армении провели переговоры в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Подписанный по результатам встречи протокол также подтверждает договоренности по железнодорожному сообщению, но более расплывчато.

"Было решено начать восстановление железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля на основе принципа взаимности. ЕС готов поддержать развитие соединительных линий в соответствии со своим экономическим и инвестиционным планом. Предлагаемая экономическая консультативная платформа может поддержать этот процесс", - говорится в документе.

Восстановление железнодорожного сообщения крайне важно для Армении. В настоящее время ее торговля с РФ проводится путем автомобильного транзита через Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге.

В зимние месяцы этот путь часто бывает заблокирован, а кроме того, торговля Армении с РФ становится заложником российско-грузинских отношений.

Восстановление железнодорожного сообщения упоминается в трехстороннем заявлении президентов РФ, Азербайджана и премьера Армении, которое положило конец второй карабахской войне 2020 года.

Впрочем, до сих пор Баку предъявлял в качестве требования для разблокирования этой дороги согласие Еревана на Зангезурский коридор – транзит по территории Армении между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, на который не будет распространяться суверенитет Армении.

Ереван же согласен на разблокирование этого пути только при сохранении своего контроля над ним.

По этому пункту сторонам договориться до сих пор не удалось.

Еще одним результатом встречи в Брюсселе стало согласие ЕС предоставить экспертную группу для "поддержки делимитации и демаркации границ".

Напомним, сейчас границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям. О последнем из них можно прочесть в статье Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.

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