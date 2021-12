Азербайджан согласился разблокировать для Армении железнодорожное сообщение с РФ

Азербайджан согласился разблокировать для Армении прямое железнодорожное сообщение с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей сторонке в twitter пишет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На трехсторонней встрече с Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана мы подтвердили соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения на основе международно приемлемых пограничных и таможенных правил взаимности, под суверенитетом и властью стран. Армения получит железнодорожный доступ к России и Ирану", - пишет он.

In a trilateral meeting with @CharlesMichel & @azpresident we reaffirmed the agreement to relaunch the railway based on int’y accepted border & customs regulations on reciprocal principle, under the sovereignty & authority of the countries. 🇦🇲 will receive railway access to 🇮🇷🇷🇺