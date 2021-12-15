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Президент Литви: Україна, Грузія та Молдова мають отримати європейську перспективу

Середа, 15 грудня 2021, 16:13

Президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту "Східного партнерства" в Брюсселі виступив за надання Україні, Грузії та Молдові перспективи членства у ЄС. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Науседа розповів, що у середу в Брюсселі Литва приймала зустріч ЄС та лідерів "асоційованого тріо" - України, Грузії та Молдови. 

"Прогрес, який вони досягли за останні 12 років, є колосальним. Нам потрібно зберегти продовження реформ. Литва є твердим прихильником європейської перспективи для партнерів з "тріо" на сході. Принцип "Більше за більше" є ключовим", - написав Науседа у своєму Twitter.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС в жовтні президент Володимир Зеленський закликав керівництво ЄС і держави-члени бути "сміливими і далекоглядними" і надати європейську перспективу Україні.

Про можливий шлях зняття ключової перешкоди у процесі євроінтеграції України, Грузії та Молдови читайте в статті депутата Європарламенту, колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса та радника депутата Європарламенту з політичних питань Рамунаса Станьоніса Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Детальніше про "Східне партнерство" - у відеоблозі від "Європейської правди".

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Литва Асоціація з ЄС
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