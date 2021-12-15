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Президент Литвы: Украина, Грузия и Молдова должны получить европейскую перспективу

Среда, 15 декабря 2021, 16:13

Президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе выступил за предоставление Украине, Грузии и Молдове перспектив членства в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Науседа рассказал, что в среду в Брюсселе Литва принимала встречу ЕС и лидеров "ассоциированного трио" – Украины, Грузии и Молдовы.

"Прогресс, который они достигли за последние 12 лет, колоссальный. Нам нужно сохранить продолжение реформ. Литва является твердым сторонником европейской перспективы для партнеров из "трио" на востоке. Принцип "больше за большее" остается ключевым", - написал Науседа в своем Twitter.

Напомним, на саммите Украина-ЕС в октябре президент Владимир Зеленский призвал руководство ЕС и государства-члены быть "смелыми и дальновидными" и предоставить Украине европейскую перспективу.

О возможном пути снятия ключевого препятствия в процессе евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы читайте в статье депутата Европарламента, бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и советника депутата Европарламента по политическим вопросам Рамунаса Станьониса Промежуточная интеграция: как решить вопросы членства Украины, Грузии в ЕС.

Детальнее о "Восточном партнерстве" - в видеоблоге от "Европейской правды".

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