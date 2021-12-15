Берлін, Париж та Київ домовилися продовжити роботу в Нормандському форматі - Банкова

Лідери України, Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі домовилися продовжити роботу у Нормандському форматі.

Про це заявив у своєму Twitter президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Зеленського з Олафом Шольцом та Еммануелем Макроном відбулась на полях саміту "Східного партнерства".

Президент України розповів, що подякував Макрону і Шольцу за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовну позицію Німеччини і Франції у Нормандському форматі.

"Підтвердили готовність продовжувати роботу", - зазначив Зеленський.

Під час зустрічі з @EmmanuelMacron і @OlafScolz подякував за рішучу підтримку 🇺🇦 на тлі військової загрози з боку 🇷🇺, а також за послідовну позицію 🇩🇪 і 🇫🇷 у Нормандському форматі. Підтвердили готовність продовжувати роботу. pic.twitter.com/vVElwsV83K — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Згодом пресслужба президента розповіла, що Зеленський на зустрічі наголосив, що Україна не піддається на жодні провокації на кордоні, не має будь-яких агресивних намірів щодо інших сторін та залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

"Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", - сказав він.

Відзначається, що Зеленський, Шольц та Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього в Нормандському форматі.

Перед перемовинами у форматі "Нормандської трійки" президент Зеленський окремо поспілкувався з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом, проінформувала пресслужба глави держави.

На зустрічі з Макроном Зеленський висловив сподівання, що французьке головування у Євросоюзі в 2022 році приділятиме окрему увагу питанням безпеки України та протидії російській гібридній агресії у Європі.

На зустрічі з Шольцом йшлося про можливе членство України в НАТО.

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Спілкування лідерів відбувається у той час, як президент Росії Владімір Путін висунув нову вимогу до країн Заходу - виключити розширення НАТО далі на схід та унеможливити розміщення зброї в Україні, яка нібито може загрожувати безпеці Росії.

Росія скупчила десятки тисяч військових і важку техніку біля українських кордонів, в Україні та на Заході побоюються посилення російської агресії.

Євросоюз, США і Британія заявили, що будь-які агресивні кроки Росії проти України призведуть до серйозних санкцій проти Москви.

Про загрози, з якими може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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