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Берлин, Париж и Киев договорились продолжить работу в Нормандском формате – Банковая

Среда, 15 декабря 2021, 18:15

Лидеры Украины, Германии и Франции на встрече в Брюсселе договорились продолжить работу в Нормандском формате.

Об этом заявил в своем Twitter президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

Встреча Зеленского с Олафом Шольцом и Эммануэлем Макроном прошла на полях саммита "Восточного партнерства".

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Президент Украины рассказал, что поблагодарил Макрона и Шольца за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательную позицию Германии и Франции в Нормандском формате.

"Подтвердили готовность продолжать работу", – отметил Зеленский.

Позже пресс-служба президента рассказала, что Зеленский на встрече подчеркнул, что Украина не поддается никаким провокациям на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - сказал он.

Отмечается, что Зеленский, Шольц и Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате.

Перед переговорами в формате Нормандской тройки президент Зеленский отдельно пообщался с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом, проинформировала пресс-служба главы государства.

На встрече с Макроном Зеленский выразил надежду, что французское председательство в Евросоюзе в 2022 году будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины и противодействию российской гибридной агрессии в Европе.

На встрече с Шольцом речь шла о возможном членстве Украины в НАТО.

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Общение лидеров происходит в то время, как президент России Владимир Путин выдвинул новое требование к странам Запада - исключить расширение НАТО дальше на восток и сделать невозможным размещение оружия в Украине, которое якобы может угрожать безопасности России.

Россия сосредоточила десятки тысяч военных и тяжелую технику у украинских границ, в Украине и на Западе опасаются усиления российской агрессии.

Евросоюз, США и Британия заявили, что какие-либо агрессивные шаги России против Украины приведут к серьезным санкциям против Москвы.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вступление США в переговоры по Донбассу.

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