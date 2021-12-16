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Данія орендує 300 тюремних камер у Косові, щоб зменшити переповненість в’язниць

Четвер, 16 грудня 2021, 10:17

Данія планує орендувати 300 тюремних камер у Косові для в’язнів, які мають бути депортовані після закінчення терміну покарання.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

У Міністерства юстиції Данії заявили, що проєкт, спрямований на зменшення переповненості в’язниць, розширить тюремне господарство Данії на 326 місць у період з 2022 по 2025 рік.

Минулого року 350 ув’язнених мали бути депортовані після закінчення терміну покарання.

Згідно з офіційною статистикою, кількість ув’язнених у Данії зросла на 19% з 2015 року, досягнувши понад 4000 ув’язнених на початку 2021 року та перевищивши 100% місткості тюрем. У той же період кількість наглядачів скоротилася на 18%.

"До 2025 року нам не вистачить до 1000 місць у в’язницях. У рамках угоди погоджено орендувати 300 місць в'язниці в Косово і розширити місткість в'язниці в Данії на кілька сотень місць", – сказав міністр юстиції Нік Хеккеруп

Станом на 2020 рік у Косово було 1642 ув’язнених, що становить 97% місткості.

Норвегія та Бельгія раніше орендували тюремні камери в Нідерландах.

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Данія Косово
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