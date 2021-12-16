Дания арендует 300 тюремных камер в Косове, чтобы уменьшить переполненность тюрем

Дания планирует арендовать 300 тюремных камер в Косове для заключенных, которые должны быть депортированы по истечении срока наказания.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В Министерстве юстиции Дании заявили, что проект, направленный на уменьшение переполненности тюрем, расширит тюремное хозяйство Дании на 326 мест в период с 2022 по 2025 год.

В прошлом году 350 заключенных должны были быть депортированы по истечении срока наказания.

Согласно официальной статистике, количество заключенных в Дании выросло на 19% с 2015 года, достигнув более 4000 заключенных в начале 2021 года и превысив 100% емкости тюрем. В тот же период количество наблюдателей сократилось на 18%.

"До 2025 года нам будет не хватать до 1000 мест в тюрьмах. В рамках соглашения согласовано арендовать 300 мест в Косове и расширить вместимость тюрьмы в Дании на несколько сотен мест", – сказал министр юстиции Ник Хеккеруп.

По состоянию на 2020 год в Косове было 1642 заключенных, что составляет 97% вместимости.

Норвегия и Бельгия арендовали тюремные камеры в Нидерландах.

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