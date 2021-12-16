Президент Литви: ситуація у Східній Європі найнебезпечніша за останні 30 років

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає поточну безпекову ситуацію у всій Східній Європі найбільш загрозливою за останні 30 років.

Як повідомляє литовський мовник LRT, про це він сказав у коментарі перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"На жаль. ми бачимо мобілізацію російських сил біля кордонів України. Ми опинилися, мабуть, у найбільш загрозливій ситуації за останні 30 років. І я говорю не лише про Україну, а увесь східний фланг НАТО, про балтійський регіон", - сказав Гітанас Науседа.

На його думку, у Заходу є достатньо інструментів, щоб стримати Росію від агресії, і для цього потрібно домовитись, які санкції можливо буде застосувати.

Науседа зазначив, що кроки ЄС у цій ситуації є "тільки однією частиною рішення", і ще одним важливим компонентом є реакція НАТО. Зокрема, зауважив президент, викликає стурбованість інтеграція російської та білоруської армії, що посилює спроможність Росії атакувати своїх сусідів.

"НАТО варто скоригувати свої оборонні плани й стратегії з огляду на те, що відбувається у Білорусі", - зауважив президент Білорусі.

Він сказав, що лідери ЄС на зустрічі мають обговорити також російський газопровід "Північний потік-2".

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