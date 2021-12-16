Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Литви: ситуація у Східній Європі найнебезпечніша за останні 30 років

Четвер, 16 грудня 2021, 13:05

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає поточну безпекову ситуацію у всій Східній Європі найбільш загрозливою за останні 30 років.

Як повідомляє литовський мовник LRT, про це він сказав у коментарі перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"На жаль. ми бачимо мобілізацію російських сил біля кордонів України. Ми опинилися, мабуть, у найбільш загрозливій ситуації за останні 30 років. І я говорю не лише про Україну, а увесь східний фланг НАТО, про балтійський регіон", - сказав Гітанас Науседа.

Читайте також
Столтенберг: НАТО не піде на жодні компроміси по Україні, агресор тут – Росія

На його думку, у Заходу є достатньо інструментів, щоб стримати Росію від агресії, і для цього потрібно домовитись, які санкції можливо буде застосувати.

Науседа зазначив, що кроки ЄС у цій ситуації є "тільки однією частиною рішення", і ще одним важливим компонентом є реакція НАТО. Зокрема, зауважив президент, викликає стурбованість інтеграція російської та білоруської армії, що посилює спроможність Росії атакувати своїх сусідів. 

"НАТО варто скоригувати свої оборонні плани й стратегії з огляду на те, що відбувається у Білорусі", - зауважив президент Білорусі.

Він сказав, що лідери ЄС на зустрічі мають обговорити також російський газопровід "Північний потік-2".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Росія Україна-НАТО
powered by lun.ua

Статті

Визнання на перспективу: про що домовлявся Зеленський під час саміту в Брюсселі

Локомотивом переговорів став Київ: вони вигідні нашій державі й присвячені намірам України та ще двох держав-партнерів рухатися до вступу в ЄС.
16 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Членство на трьох: про що домовилися у Брюсселі лідери України, Молдови та Грузії

"Ми закликаємо Євросоюз підтримати вибір наших держав та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України".
15 грудня 2021 — Європейська правда

Світовій торгівлі зробили послугу: чим важлива для України нова ініціатива СОТ

Вперше за 24 роки СОТ зробила важливий крок до впорядкування міжнародної торгівлі послугами. І це досить важливо для України.
15 грудня 2021 — Анжела Махінова, Вікторія Микуляк, Sayenko Kharenko