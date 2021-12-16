Президент Литвы: ситуация в Восточной Европе наиболее опасная за последние 30 лет

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что считает текущую ситуацию с безопасностью во всей Восточной Европе наиболее угрожающей за последние 30 лет.

Как сообщает литовский вещатель LRT, об этом он сказал в комментарии перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, мы видим мобилизацию российских сил у границ Украины. Мы оказались, пожалуй, в наиболее угрожающей ситуации за последние 30 лет. И я говорю не только об Украине, а обо всем восточном фланге НАТО, о балтийском регионе", - сказал Гитанас Науседа.

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По его мнению, у Запада достаточно инструментов, чтобы сдержать Россию от агрессии, и для этого нужно договориться, какие санкции можно будет применить.

Науседа отметил, что шаги ЕС в этой ситуации - "только одна часть решения", и еще одним важным компонентом является реакция НАТО. В частности, заметил президент, вызывает озабоченность интеграция российской и белорусской армий, что усиливает способность России атаковать своих соседей.

"НАТО следует скорректировать свои оборонные планы и стратегии, учитывая, что происходит в Беларуси", - отметил президент.

Он сказал, что лидеры ЕС на встрече обсудят также российский газопровод "Северный поток-2".

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