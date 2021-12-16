Саміт “Східного партнерства”: чим він став важливий для України

15 грудня відбувся саміт формату "Східне партнерство" (СхП).

Про зустрічі, що відбулися у Брюсселі, та про домовленості, яких вдалося досягнути завдяки, здавалося б, мертвому формату - у статті Сергія Сидоренка Визнання на перспективу: про що домовлявся Зеленський під час саміту в Брюсселі.

"Східне партнерство", нагадаємо, офіційно має у своєму складі аж 34 члени: 27 держав ЄС, сам Євросоюз як структуру, а також Україну, Молдову, Білорусь, Грузію, Азербайджан та Вірменію. Формат був створений у вже далекому 2009 році.

Така собі "збірна солянка" держав з дуже різними інтересами. Та ЄС це не засмучувало. Там пояснили, що хочуть активізувати співпрацю держав-партнерів, на кшталт України, не тільки з Брюсселем, а й між собою.

Згодом сталися події, які геть перекроїли карту "партнерства". Європа визнала Лукашенка нелегітимним, а Мінськ вирішив припинити участь у "Східному партнерстві".

Між Вірменією та Азербайджаном поновилася війна. Складно говорити про "партнерство" між країнами, які час від часу ведуть між собою бойові дії.

Та основна лінія поділу партнерства виявилася іншою. З шести держав СхП три – Україна, Молдова та Грузія – декларують намір вступити до ЄС, три інших – Вірменія, Азербайджан та Білорусь – офіційно виключають для себе таку можливість.

Уперше від 2009 року Мінськ не надіслав на зустріч геть нікого.

Між тим без "друзів РФ" цей формат все одно не залишився, адже його членом і надалі є Вірменія, де вплив Москви, особливо на дипломатію, є дуже високим.

Рішення саміту СхП підтвердило, що цей формат є недієвим, чи навіть мертвонародженим, якщо йдеться про його політичну складову. Але це не заважає українському керівництву і дипломатам "вижимати з нього соки" – і саме це сталося у Брюсселі.

Ще на початку переговорів про рішення саміту Київ попередив європейських партнерів: якщо документ не сягатиме хоча б мінімального рівня амбітності, не міститиме згадок про рух до ЄС тощо – "тріо" готуватиме свій. Так і сталося.

Головна новина з цього документа – це те, що нова влада Молдови нарешті припинила боятися заявляти про свої прагнення вступу до ЄС. І це не перебільшення.

Та на саміті у Брюсселі сталася також ще одна подія, яка пройшла переважно повз увагу читачів в Україні.

Більше про зустрічі та домовленості на саміті "Східного партнерства" - у матеріалі Сергія Сидоренка Визнання на перспективу: про що домовлявся Зеленський під час саміту в Брюсселі.