В Англії поліцію, що приїхала на виклик, атакували з арбалета

В англійському графстві Бакінгемшир затримали 54-річного чоловіка, який вистрілив у поліцейського з арбалета.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у містечку Хай Вайкомб. Спершу поліція отримала виклик про 60-річного чоловіка з ножовим пораненням і поїхала з’ясовувати ситуацію.

SkyNews

Після приїзду на місце у них вистрелили з арбалета, один правоохоронець отримав поранення у ногу. Поліція відкрила вогонь у відповідь, пораненого нападника – 54-річного чоловіка – затримали і забрали у лікарню, йому загрожують звинувачення у замаху на вбивство.

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"Постраждалого внаслідок нападу також забрали до лікарні із серйозними пораненнями, які не становлять загрози для життя", – повідомили у поліції, додавши, що не розшукують нових підозрюваних у зв’язку з інцидентом і загрози для громадськості більше немає.

Нагадаємо, у січні поліція у Лондоні застрелила озброєного арбалетом чоловіка, який погрожував мешканцям одного будинку.

Наприкінці квітня озброєний шаблею чоловік завдав тяжких поранень п’ятьом людям у Лондоні, 14-річний хлопець у підсумку помер. Слідство не вважає, що це міг бути теракт.