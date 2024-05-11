В Англії поліцію, що приїхала на виклик, атакували з арбалета
В англійському графстві Бакінгемшир затримали 54-річного чоловіка, який вистрілив у поліцейського з арбалета.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у містечку Хай Вайкомб. Спершу поліція отримала виклик про 60-річного чоловіка з ножовим пораненням і поїхала з’ясовувати ситуацію.
Після приїзду на місце у них вистрелили з арбалета, один правоохоронець отримав поранення у ногу. Поліція відкрила вогонь у відповідь, пораненого нападника – 54-річного чоловіка – затримали і забрали у лікарню, йому загрожують звинувачення у замаху на вбивство.
"Постраждалого внаслідок нападу також забрали до лікарні із серйозними пораненнями, які не становлять загрози для життя", – повідомили у поліції, додавши, що не розшукують нових підозрюваних у зв’язку з інцидентом і загрози для громадськості більше немає.
Нагадаємо, у січні поліція у Лондоні застрелила озброєного арбалетом чоловіка, який погрожував мешканцям одного будинку.
Наприкінці квітня озброєний шаблею чоловік завдав тяжких поранень п’ятьом людям у Лондоні, 14-річний хлопець у підсумку помер. Слідство не вважає, що це міг бути теракт.