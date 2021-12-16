Саммит "Восточного партнерства": чем он важен для Украины

15 декабря состоялся саммит формата "Восточное партнерство".

О состоявшихся в Брюсселе встречах и договоренностях, которых удалось достичь благодаря, казалось бы, мертвому формату - в статье Сергея Сидоренко Признание на перспективу: о чем договаривался Зеленский во время саммита в Брюсселе.

"Восточное партнерство", напомним, официально имеет в своем составе 34 члена: 27 государств ЕС, сам Евросоюз как структуру, а также Украину, Молдову, Беларусь, Грузию, Азербайджан и Армению. Формат был создан в далеком 2009 году.

Этакая "сборная солянка" государств с очень разными интересами. Но ЕС это не смущало. Там объяснили, что хотят активизировать сотрудничество государств-партнеров не только с Брюсселем, но и между собой.

Впоследствии произошли события, которые перекроили карту "партнерства". Европа признала Лукашенко нелегитимным, а Минск решил прекратить участие в "Восточном партнерстве".

Между Арменией и Азербайджаном возобновилась война. Сложно говорить о "партнерстве" между странами, время от времени ведущими между собой боевые действия.

Но основная линия раздела партнерства оказалась другой. Из шести государств ВП три – Украина, Молдова и Грузия – декларируют намерение вступить в ЕС, три других – Армения, Азербайджан и Беларусь – официально исключают для себя такую ​​возможность.

Впервые с 2009 года Минск не направил на встречу вообще никого.

Между тем без "друзей РФ" этот формат все равно не остался, ведь его членом остается Армения, где влияние Москвы, особенно на дипломатию, очень высоко.

Решение саммита ВП подтвердило, что этот формат - недейственный или даже мертворожденный, если речь идет о его политической составляющей. Но это не мешает украинскому руководству и дипломатам "выжимать из него соки" – и именно это произошло в Брюсселе.

Еще в начале переговоров о решении саммита Киев предупредил европейских партнеров: если документ не будет достигать хотя бы минимального уровня амбициозности, не будет содержать упоминаний о движении в ЕС и т.д. – "трио" будет готовить свое. Так и вышло.

Главная новость из этого документа – это то, что новые власти Молдовы наконец-то перестали бояться заявлять о своих стремлениях вступления в ЕС. И это не преувеличение.

Больше о встречах и договоренностях на саммите "Восточного партнерства" - в материале Сергея Сидоренко Признание на перспективу: о чем договаривался Зеленский во время саммита в Брюсселе.

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