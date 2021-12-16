Франція посилила правила в’їзду з Британії через поширення там "Омікрону"

Франція посилить контроль за мандрівниками, які прибувають з Британії після різкого зростання там інфекцій, пов'язаних з варіантом коронавірусу "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Заходи включають скорочення терміну дії антиген- і ПЛР-тестів до 24 годин з 48 годин для тих, хто прибуває, і обмеження причин для поїздки з Британії до Франції.

"Ми збираємося запровадити контроль.... навіть більш радикальний, ніж той, що діє зараз", - сказав речник французького уряду Габріель Атталь.

"Туризм і ділові поїздки для людей, які не є громадянами чи резидентами Франції, будуть обмежені", - заявив він.

Мандрівники з Британії, які прибувають до Франції, повинні будуть самоізолюватися протягом семи днів, хоча ізоляція буде скасована через 48 годин, якщо їхній тест, проведений у Франції, буде негативним.

Досі ці обмеження стосувалися лише нещеплених мандрівників з Британії.

"Наша мета — максимально обмежити поширення "Омікрону" на нашій території", — сказав Атталm, додавши, що наразі у Франції підтверджено 240 випадків зараження новим штамом.

Як повідомлялося, в Британії у середу 15 грудня повідомили про майже 80 тисяч заражень коронавірусом за добу, що є найвищим показником за увесь час епідемії.