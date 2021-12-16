Франция ужесточила правила въезда из Британии из-за распространения там "Омикрона"

Франция усилит контроль за путешественниками, прибывающими из Британии, после резкого роста там числа инфекций, связанных с вариантом коронавируса "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Меры включают сокращение срока действия антиген- и ПЦР-тестов до 24 часов с 48 часов для прибывающих и ограничение причин для поездки из Британии во Францию.

"Мы собираемся ввести контроль... даже более радикальный, чем действующий сейчас", - сказал спикер французского правительства Габриэль Атталь.

"Туризм и деловые поездки для людей, не являющихся гражданами или резидентами Франции, будут ограничены", - заявил он.

Путешественники из Британии, прибывающие во Францию, должны будут самоизолироваться в течение семи дней, хотя изоляция будет отменена через 48 часов, если их тест, проведенный во Франции, будет отрицательным.

До сих пор эти ограничения касались только непривитых путешественников из Великобритании.

"Наша цель - максимально ограничить распространение "Омикрона" на нашей территории", - сказал Атталь, добавив, что в настоящее время во Франции подтверждено 240 случаев заражения новым штаммом.

Как сообщалось, в Британии в среду 15 декабря сообщили о почти 80 тысячах заражений коронавирусом за сутки, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.