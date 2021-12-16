На саміт СхП пропонували запросити Тихановську від Білорусі, заблокувала частина країн ЄС

У ЄС велася дискусія про те, щоб запросити на саміт "Східного партнерства" Світлану Тихановську як представницю білоруського народу, але частина країн-членів виступили проти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс, співголова парламентської асамблеї "Євронест" та колишній прем'єр-міністр Литви, у спілкуванні з українськими ЗМІ.

Нагадаємо, на саміт "Східного партнерства" 15 грудня Мінськ вперше з 2009 року не надіслав нікого. Крісло та прапор Білорусі за столом саміту залишили, але воно було порожнім, символізуючи, що легітимної влади в Білорусі немає.

"ЄвроПравда" запитала Андрюса Кубілюса, чи розглядався варіант запросити на саміт Тихановську.

"По-перше, чітко зрозуміло, що заяви Лукашенка, що Білорусь виходить зі "Східного партнерства", не значать нічого - бо він просто Лукашенко, колишній президент Білорусі, і він не має легітимного права щось заявляти з приводу Білорусі, - зазначив Андрюс Кубілюс. - Ми (частина депутатів Європарламенту - ЄП) просували ідею щоб Тихановську запросили на саміт - або на "порожній стілець" Білорусі, або в іншому форматі, бо вона, на нашу думку, є легітимним представником Білорусі. Але інституції ЄС і деякі країни-члени мають інакшу позицію", - розповів європарламентар.

За його словами, спроби добитися визнання Тихановської і її команди як легітимних представників білоруського народу продовжаться.

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Для тих, хто хоче зрозуміти, що являє собою "Східне партнерство", навіщо його створили та чому в ньому все ж лишається інтерес для Києва, ЄвроПравда записала коротке пояснювальне відео.