На саммит ВП предлагали пригласить Тихановскую от Беларуси, заблокировала часть стран ЕС

В ЕС шла дискуссия о том, чтобы пригласить на саммит "Восточного партнерства" (ВП) Светлану Тихановскую как представительницу белорусского народа, но часть стран-членов выступили против.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал депутат Европарламента Андрюс Кубилюс, сопредседатель парламентской ассамблеи "Евронест" и бывший премьер-министр Литвы, в общении с украинскими СМИ.

Напомним, на саммит "Восточного партнерства" 15 декабря Минск впервые с 2009 года не послал никого. Кресло и флаг Беларуси за столом саммита оставили, но оно было пустым, символизируя, что легитимных властей в Беларуси нет.

ЕвроПравда спросила Андрюса Кубилюса, рассматривался ли вариант пригласить на саммит Тихановскую.

"Во-первых, четко понятно, что заявления Лукашенко, что Беларусь выходит из "Восточного партнерства", не значат ничего - потому что он просто Лукашенко, бывший президент Беларуси, и он не имеет легитимного права что-то заявлять по поводу Беларуси", - отметил Андрюс Кубилюс, отметив, что в стране фактически нет легитимно избранного президента

"Мы (часть депутатов Европарламента. - ЕП) продвигали идею, чтобы Тихановскую пригласили на саммит - или на "пустой стул" Беларуси, или в другом формате, потому что она, по нашему мнению, является легитимным представителем Беларуси. Но у институтов ЕС и некоторых стран-членов - другая позиция", - добавил европарламентарий.

По его словам, попытки добиться признания Тихановской и ее команды легитимными представителями белорусского народа продолжатся.

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Для тех, кто хочет понять, что представляет собой "Восточное партнерство", зачем его создали и почему в нем все же остается интерес для Киева, ЕвроПравда записала короткое поясняющее видео.