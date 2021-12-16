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Укр / Рус

YouTube видалив у день запуску канал кремлівського RT німецькою мовою

Четвер, 16 грудня 2021, 14:45

YouTube у четвер видалив новий канал кремлівського пропагандистського телеканалу RT, створений для німецького мовлення в обхід раніше заблокованого каналу.

Про це RT повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"YouTube видалив новий канал RT DE – RT auf Sendung. Це сталося в день запуску телевізійного мовлення німецькою мовою. На каналі йшла пряма трансляція ефіру. З'ясовуємо причини", - йдеться у повідомленні.

Насправді причини очевидні – канал був видалений, тому що його допомогою автори намагалися обійти блокування.

29 вересня YouTube видалив без можливості відновлення два німецькі канали RT. Пресслужба Google пізніше пояснила видалення порушенням умов використання відеосервісу.

У четвер у пресслужбі Google повідомили, що нове рішення ухвалено у зв'язку з раніше допущеними власником каналу порушеннями правил спільноти.

"YouTube має чіткі правила спільноти, в яких йдеться про те, що дозволено на платформі. Канал RT DE був видалений з YouTube у вересні за порушення наших Умов використання. Якщо канал видалений, власник каналу не може використовувати, володіти або створювати будь-які інші канали YouTube. Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення Умов використання YouTube, а саме за обхід раніше накладених обмежень", - йдеться у заяві компанії, яку цитує "Інтерфакс".

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