Угорщина зупиняє видачу робочих віз громадянам 3 країн, серед них Грузія і Вірменія

Угорщина з 5 червня зупинила видачу робочих віз громадянам Грузії, Вірменії та Філіппін – у продовження обіцянок уряду врегулювати наплив іноземних працівників.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Речник уряду Угорщини повідомив, що з п’ятниці зупиняють видачу угорських робочих віз громадянам Грузії, Вірменії та Філіппін, що є першим кроком до виконання урядової обіцянки більше зарегулювати наплив працівників з країн за межами ЄС.

Для цього вносять зміни до документа, який дозволяв компаніям наймати людей з цих країн за спрощеною процедурою. Проте ті, хто вже працює в Угорщині, зможуть подаватися на продовження візи.

Іноземні працівники, за офіційною статистикою, складають приблизно 2% найманих працівників в Угорщині. Проте в окремих галузях, як промисловість і сфера послуг, їхня частка набагато більша.

В уряді вказують на побоювання, що доступність іноземних найманих працівників, які готові працювати за меншу оплату, призводить до заниження угорських заробітних плат.

Водночас деякі великі іноземні інвестори вказують на те, що радикальна зупинка прийому працівників з-за кордону нашкодить угорській економіці.

Нагадаємо, раніше цього тижня в МЗС України заявили про відкриття "нової сторінки" у відносинах з Угорщиною.

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ і Будапешт досягли домовленостей в питаннях нацменшин.

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