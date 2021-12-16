Рада ухвалила скандальний закон про "локалізацію" без норм, які шкодили відносинам з ЄС

Парламент ухвалив зміни до закону про державні закупівлі в оновленій редакції, яка прибрала ті зміни правил закупівлі, що суперечили Угоді про асоціацію з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", закон підтримала конституційна більшість – 323 депутати.

За ухвалення проголосували представники усіх фракцій, найбільше від "Слуги народу" (222 голоси "за"), "Євросолідарності" (23), ОПЗЖ (22), "Батьківщини" та "Довіри" (по 15 голосів).

У разі набуття чинності цим законом Україна встановить на найближчі 10 років особливий режим закупівлі продукції машинобудування державними структурами на відкритих тендерах: постачальник має забезпечити локалізацію виробництва цієї продукції на рівні від 10% у 2022 до 40% у 2028 році.

Закон ухвалили на основі оновленої та суттєво зміненої редакції, яку профільний комітет затвердив у понеділок 13 грудня.

Ключова зміна стосувалася того, що дія цього закону не поширюється на товари, вироблені в країнах, з якими Україна уклала договори про доступ до держзакупівель – тобто у державах Євросоюзу (Угода про асоціацію), США та низці інших країн (угода СОТ про державні закупівлі) тощо - у разі якщо з ними діють правила або принципи, "передбачені іншими міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою"

Втім, у разі якщо механізм оцінювання локалізації справді буде створений, обмеження на закупівлю продукції машинобудування буде поширюватися на Туреччину, Білорусь, Росію тощо, з якими Київ не має таких договорів.

Раніше наміри Верховної ради ухвалити закон про "локалізацію" державних закупівель викликали критику як української експертної спільноти, так і західних партнерів через те, що закон суперечив Угоді про асоціацію з ЄС та іншим міжнародним зобов’язанням. До обурень Євросоюзу згодом підключилися і США, письмово нагадавши Києву про необхідність дотримуватися зобов’язань.

Проти ініціативи депутатів виступив також уряд, що зрештою допомогло домовитися про компроміс, який і був утілений на голосуванні 16 грудня.

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