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Рада приняла скандальный закон о "локализации" без норм, вредивших отношениям с ЕС

Четверг, 16 декабря 2021, 15:26

Парламент принял изменения в закон о государственных закупках в обновленной редакции, убрав те изменения правил закупки, которые противоречили Соглашению об ассоциации с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", закон поддержало конституционное большинство – 323 депутата.

За принятие проголосовали представители всех фракций, больше всего - от "Слуги народа" (222 голоса "за"), "Евросолидарности" (23), ОПЗЖ (22), "Батькивщины" и "Доверия" (по 15 голосов).

При вступлении в силу этого закона Украина установит на ближайшие 10 лет особый режим закупки продукции машиностроения государственными структурами на открытых тендерах: поставщик должен обеспечить локализацию производства этой продукции на уровне от 10% в 2022 до 40% в 2028 году.

Закон был принят на основе обновленной и существенно измененной редакции, которую профильный комитет утвердил в понедельник 13 декабря.

Ключевое изменение касалось того, что действие этого закона не распространяется на товары, производимые в странах, с которыми Украина заключила договоры о доступе к госзакупкам – то есть государствах Евросоюза (Соглашение об ассоциации), США и ряде других стран (соглашение ВТО о государственных закупках) и т.д.

Ранее намерения Верховной рады принять закон о "локализации" государственных закупок вызвали критику как украинского экспертного сообщества, так и западных партнеров из-за того, что закон противоречил Соглашению об ассоциации с ЕС и другим международным обязательствам. К возмущениям Евросоюза впоследствии подключились и США, в письменном виде напомнив Киеву о необходимости придерживаться обязательств.

Против инициативы депутатов выступило также правительство, что помогло договориться о компромиссе, который и был воплощен на голосовании 16 декабря.

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Торговля Ассоциация с ЕС
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