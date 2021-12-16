У Німеччині затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту

Німецька поліція провела обшуки і затримала чотирьох чоловіків, членів правоекстремістських угруповань, за підозрою у виготовленні вибухового пристрою.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі видання General Anzeiger.

Як повідомила поліція Кельна, об’єкти обшукували рано вранці за допомогою спец призначенців і собак для виявлення вибухівки в районах Ніппес, Холвайде та Мюльхайм. Деякі з підозрюваних у віці від 36 до 53 років вважаються членами правоекстремістських угруповань, їх затримали.

За попередніми даними, є підозра, що один з підозрюваних придбав речовини для виготовлення вибухового пристрою. Під час обшуків слідчі виявили не лише основні матеріали для вибухівки, а й готову вибухівку, яку перевіряють в Управлінні кримінальної поліції.

Крім того, були вилучені мобільні телефони та носії даних, також були знайдені наркотичні речовини.

Наразі четверо затриманих мають бути доставлені до суду у зв’язку з виявленням наркотиків. Розслідування триває.

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