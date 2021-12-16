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Укр / Рус

В Германии задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта

Четверг, 16 декабря 2021, 15:33

Немецкая полиция провела обыски и задержала четырех мужчин, членов правоэкстремистских группировок, по подозрению в изготовлении взрывного устройства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание General Anzeiger.

Как сообщила полиция Кельна, объекты обыскивали ранним утром с помощью спецназовцев и собак для обнаружения взрывчатки в районах Ниппес, Холвайде и Мюльхайм. Некоторые из подозреваемых в возрасте от 36 до 53 лет считаются членами правоэкстремистских группировок, их задержали.

По предварительным данным, есть подозрение, что один из подозреваемых приобрел вещество для изготовления взрывного устройства. В ходе обысков следователи обнаружили не только основные материалы для взрывчатки, но и готовую взрывчатку, которую проверяют в Управлении криминальной полиции.

Кроме того, были изъяты мобильные телефоны и носители данных, также обнаружены наркотические вещества.

В настоящее время четверо задержанных должны быть доставлены в суд в связи с обнаружением наркотиков. Расследование продолжается.

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Германия терроризм
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