Поліція відпустила ексрадника Макрона, затриманого у справі про контракт з російським олігархом

Французька поліція у четвер, 16 грудня, відпустила колишнього радника президента країни Еммануеля Макрона Александра Беналлу без пред'явлення звинувачень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RFI.

Два дні тому його затримали у справі про контракти з російським олігархом, запідозривши у торгівлі впливом, корупції та відмиванні коштів, отриманих шляхом уникнення податків.

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Національна фінансова прокуратура запідозрила Беналлу через контракт, укладений між російським олігархом Іскандером Махмудовим та компанією Mars колишнього співробітника охорони президентської партії "Вперед, Республіка!" Венсана Краза.

У 2018 році Махмудов перерахував на рахунки фірми Краза, близького знайомого та напарника Беналли по роботі в партії Макрона, 294 тисячі євро за контрактом на надання охоронних послуг олігарху та членам його сім'ї у Франції та Монако.

Компанія Velours, на яку раніше працював Беналла, стала підрядником за цим контрактом і отримала понад половину суми - 172 200 євро. За три місяці дії угоди про охорону олігарха та його дітей, Махмудов так і не приїхав до Франції.

Як зазначає видання Mediapart, яке у 2019 році першим повідомило про існування контракту, у момент його укладання Беналла ще працював у Єлисейському палаці. Він мав доступ до державної таємниці та входив у близьке оточення президента Макрона.

Журналісти-розслідувачі вважали, що Беналла був посередником під час укладання угоди між Махмудовим та охоронною фірмою Mars. Сам Беналла під присягою під час слухань у французькому Сенаті говорив, що не мав жодного стосунку до російської угоди.

Беналлу протримали в поліції близько двох діб - це максимальний термін, на який у Франції можна затримати людину без рішення суду. Поліція взяла Беналлу та його дружину під варту вранці у понеділок.

У Франції Беналла вже був засуджений у справі про насильство на першотравневій демонстрації до трьох років ув'язнення, два з них умовно, а рік - під домашнім арештом.

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