Поліція відпустила ексрадника Макрона, затриманого у справі про контракт з російським олігархом
Французька поліція у четвер, 16 грудня, відпустила колишнього радника президента країни Еммануеля Макрона Александра Беналлу без пред'явлення звинувачень.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RFI.
Два дні тому його затримали у справі про контракти з російським олігархом, запідозривши у торгівлі впливом, корупції та відмиванні коштів, отриманих шляхом уникнення податків.
Національна фінансова прокуратура запідозрила Беналлу через контракт, укладений між російським олігархом Іскандером Махмудовим та компанією Mars колишнього співробітника охорони президентської партії "Вперед, Республіка!" Венсана Краза.
У 2018 році Махмудов перерахував на рахунки фірми Краза, близького знайомого та напарника Беналли по роботі в партії Макрона, 294 тисячі євро за контрактом на надання охоронних послуг олігарху та членам його сім'ї у Франції та Монако.
Компанія Velours, на яку раніше працював Беналла, стала підрядником за цим контрактом і отримала понад половину суми - 172 200 євро. За три місяці дії угоди про охорону олігарха та його дітей, Махмудов так і не приїхав до Франції.
Як зазначає видання Mediapart, яке у 2019 році першим повідомило про існування контракту, у момент його укладання Беналла ще працював у Єлисейському палаці. Він мав доступ до державної таємниці та входив у близьке оточення президента Макрона.
Журналісти-розслідувачі вважали, що Беналла був посередником під час укладання угоди між Махмудовим та охоронною фірмою Mars. Сам Беналла під присягою під час слухань у французькому Сенаті говорив, що не мав жодного стосунку до російської угоди.
Беналлу протримали в поліції близько двох діб - це максимальний термін, на який у Франції можна затримати людину без рішення суду. Поліція взяла Беналлу та його дружину під варту вранці у понеділок.
У Франції Беналла вже був засуджений у справі про насильство на першотравневій демонстрації до трьох років ув'язнення, два з них умовно, а рік - під домашнім арештом.
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